LESSARD, Céline (née Bélair)



De Sainte-Rose, le 9 novembre 2018 à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Céline Bélair, épouse de feu M. Raymond Lessard et mère de feu Robert et feu André (Carole Dulude).Elle laisse dans le deuil son fils Daniel, ses petits-enfants: Daniel Jr, Mathieu, Maxime et Marylène, son arrière-petite-fille Laurie-Anne, son frère et ses soeurs et plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 novembre de 13h à 17h au:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 17h au salon même, suivi de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité de la Santé.