Calgary dit «non» aux JO en 2026

CALGARY | Les citoyens de Calgary ont voté à 56 % contre la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à Calgary en 2026, lors d’un scrutin qui s’est tenu mardi.

Les résultats de ce scrutin serré ont été dévoilés par la Ville de Calgary vers minuit. Sur les 304 774 citoyens à s’être présentés aux urnes, ils étaient 171 750 (56 %) à avoir répondu «contre» à la question «êtes-vous pour ou êtes-vous contre l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026?», tandis qu’ils étaient 132 832 (43 %) à vouloir que la ville dépose une candidature.

Au total, 767 734 électeurs étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur le sort réservé aux Jeux de 2026, après plusieurs mois de débats.

Malgré l’investissement de la Société de candidature de Calgary 2026 pour mettre sur pied une candidature «solide et respectant les normes les plus élevées des Jeux», les citoyens sont longtemps restés indécis: certains y ont vu une opportunité, tandis que d’autres, s’inquiétaient du financement du projet.

Dans le camp du non, les Calgariens ont été accueillis ses résultats par de vifs applaudissements.

«Les citoyens ont envoyé un message clair: les gouvernements doivent se concentrer sur les priorités, maintenir les impôts bas et mettre de l’ordre dans les finances publiques avant de se lancer dans des projets coûteux comme les Jeux olympiques», a déclaré Jason Kenney, chef conservateur de l’opposition en Alberta, sur Twitter.

De son côté, la présidente de la Société de candidature Calgary 2026, Mary Moran, s’est dite «déçue»: «Nous savons que le sujet a créé beaucoup de discorde, mais il est temps de mettre ça dernière nous», a-t-elle indiqué au Calgary Herald.

«Même si nous sommes déçus des résultats du référendum, nous sommes heureux que les gens de Calgary aient eu l'occasion de faire entendre leur voix, et nous respectons leur opinion», a pour sa part indiqué Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien.

Deux autres candidatures sont toujours en lice pour les Jeux de 2026, soit Milan/Cortina d’Ampezzo en Italie et Stockholm en Suède, dont le dossier bat de l’aile notamment en raison de difficultés financières et de l’administration municipale. Au départ, neuf villes de sept pays différents souhaitaient accueillir les Jeux. Six d’entre elles ont finalement renoncé à leur candidature.

La date limite pour le dépôt officiel et définitif des candidatures est le 19 janvier prochain.