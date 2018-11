Ce sapin des Fêtes est idéal pour tous les «parents chat» de ce monde

Être «parents chat» est merveilleux... 11 mois sur 12! En décembre, la plupart des félins virent su’l top dès l’installation de boules de Noël scintillantes et bien haut perchées dans le sapin.

Heureusement, il existe désormais une façon bien agréable de mettre un peu de magie chez soi, et ce, sans que minou ne devienne le diable incarné.

Toffie affichiste

La compagnie montréalaise Toffie Affichiste vient tout juste de dévoiler des affiches de sapins de Noël rétro à installer sur le mur de votre logis durant les Fêtes.

Toffie affichiste

Parfait pour les petits espaces, ces affiches sont disponibles en deux formats.

Toffie affichiste

À noter toutefois que vous devrez passer votre commande bientôt pour recevoir votre «sapin» à temps, car avec la grève de Poste Canada, on ne sait jamais!

Tous les détails de cette fabuleuse création ici.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!