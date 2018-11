Céline Dion fait fausse route

Ainsi, Céline Dion voudrait qu’on cesse d’imposer un genre à nos enfants et qu’on les laisse choisir s’ils veulent être un garçon, une fille.

Ou les deux en même temps.

TOUT EST COOL

Je sais que je ne me ferai pas d’amis à cette ère du « tout est chill, tout est cool », mais se pourrait-il qu’on fasse fausse route en agissant de la sorte ?

Que loin d’améliorer la vie de nos enfants, notre laisser-faire et notre laisser-aller participent au contraire à rendre leur vie plus difficile, plus compliquée ?

J’ai trois enfants. S’il y a quelque chose que j’ai appris, c’est que les enfants ont besoin­­­ de limites.

De repères.

De bornes, de barrières.

Plus tard, lorsqu’ils vieilliront, ils dynamiteront les limites que nous leur avons imposées.

Ils les feront sauter.

Ils enverront promener nos règles et nos lois, et nous avec.

C’est comme ça qu’ils deviendront adultes, qu’ils construiront leur personna­lité propre.

Ils se façonneront en s’opposant à nous, comme nous nous sommes façonnés en nous opposant à nos parents.

Mais il faut laisser le temps au temps. Ne pas mettre la charrue devant les bœufs.

C’est bien beau, la révolte adolescente, mais il ne faut pas sauter les étapes.

Avant l’adolescence, il y a l’enfance.

SOL ET GOBELET

Ce n’est pas un service à rendre aux enfants que de les faire grandir dans un monde flou, imprécis.

Comme l’appartement de Sol et Gobelet, qui n’avait ni murs ni plafond. Un gros trou noir avec une baignoire et une patère.

Ça les angoisse.

Le rôle d’un parent n’est pas de laisser ses enfants choisir « librement » qui ils veulent être et comment ils veulent vivre, c’est de les encadrer.

C’est un sale boulot ? Oui.

Mais c’est notre boulot.

Un parent n’est pas un ami. Un parent est un guide.

Et qui dit « guide », dit « itinéraire­­­ ».

Va là, ne va pas là. Fais ça, ne fais pas ça. Prends ce raccourci, évite celui-là.

Ne mets pas la main sur le rond de la cuisinière. Ne te couche pas trop tard. Prends ton bain. Ferme ta console vidéo.

Je « limite » mon enfant en lui « assignant » un genre ? En lui disant qu’il est une fille ou un garçon ?

Peut-être.

Mais grandir, c’est ça.

Explorer le monde dans le cadre de certaines limites.

Au début, ton monde, c’est ta chambre. Ensuite, ta maison. Plus tard, la cour. Et plus tard encore, le quartier.

Et quand tu seras plus vieux, tu feras ce que tu voudras et tu deviendras qui tu voudras. Mais tu auras une base solide.

Des fondations, sur lesquelles tu construiras ta vie.

DES FONDATIONS SOLIDES

Mon boulot de parent, c’est de faire en sorte que les fondations sur lesquelles tu bâtiras ton avenir et ta personnalité soient solides.

Ce n’est pas toi qui couleras ces fondations. C’est moi.

Vous savez c’est quoi, un ado ? C’est une machine à dynamiter les règles.

Mais pour dynamiter les règles, encore faut-il qu’il y en ait.

Élever votre enfant dans un monde sans règles, c’est lui voler son adolescence.

C’est le déposséder d’un de ses droits les plus fondamentaux.

Vous envoyer promener.