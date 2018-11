Et si on se trouvait une belle petite occasion de bénévolat avant la période des fêtes.

Observez autour de vous et vous allez dénicher en peu de temps un endroit, un événement ou tout simplement un accompagnement sympathique là où on vient en aide aux plus démunis.

Ne serait-ce qu’une petite demi-journée de main à la pâte, d’épaule à la roue et j’ajouterais d’utile à l’agréable. Parce que donner de son temps, de son énergie à ceux qui en ont besoin ça vous fera pratiquement autant de bien qu’à ceux qui vont en bénéficier. Oui, ce sera bon pour votre moral et je gage que vous vous ferez de nouveaux amis, que vous rencontrerez des gens formidables.

Votre geste ajoutera à votre bonheur, la seule chose qui augmente quand on le partage.

Il m’arrive de rêver que j’aurais assez d’influence par cette colonne pour créer un mouvement de gentillesse, de bienfaisance, d’amour de son prochain.

Au pire, faites le ménage de vos garde-robes, du garage, du sous-sol, du cabanon et donnez.

Je souris sans le vouloir lorsque j’entends ou je vois ces remontrances sociales, ces leçons de vie ou ces nouveaux catéchismes de la pensée et de l’attitude. Commençons donc par nous aimer et à aider les enfants qui ont faim, les autres qui ont froid et ceux que la communauté oublie.

Dans toutes les régions, dont la vôtre, il y a des organismes qui vous attendent et qui savent où votre effort, votre générosité, votre sympathie pourront être canalisés.

On a beau chialer, dénoncer ou fourguer, mais il n’y a rien qui bat le concret, le geste, le tangible.

Rien n’est plus facile que de parler et ne pas bouger.