FABBIAN, Silvana



À Saint-Jérôme, ce 4 novembre 2018, à l'âge de 52 ans, est décédée Silvana Fabbian, conjointe aimante et bien-aimée de Rhéal Éloi Fortin.Originaire de Vancouver, elle vivait à St-Sauveur depuis le printemps dernier.Elle laisse dans le deuil sa soeur Milena (Piero Fabbian), ses frères Ricky et Walter, ses neveux Fabio et Ricardo, ainsi que son conjoint, Rhéal Éloi Fortin, des oncles, tantes, cousins et cousines et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Sauveur, le samedi 17 novembre à compter de 10h. Le service religieux sera célébré au même endroit à 11h.Vos témoignages de sympathie pourront se manifester par vos dons à la Fondation Pallia-Vie de Saint-Jérôme.