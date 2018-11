CÔTÉ LAVIGNE, Jeanne d'Arc



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Jeanne d'Arc Lavigne Côté de Vendée, survenu le mercredi 31 octobre 2018, à l'aube de ses 96 ans.Elle était la tendre épouse de feu Richard Coté; la fille de feu Féréole Lavigne et de feu Antoinette Désilais; la mère bien-aimée de Jean-Paul (Mireille Lavoie), Nicole (Paul Drapeau), Claire (Pierre Brisebois), Thérèse (Patrick Bisson) et Bernard ; la grand-mère adorée d'Éric, Martin, Juliana, Gilles-Etienne, Marie-Hélène, Geneviève, Jonathan et Maxime et leurs conjoint(e)s. Elle laisse également ses 6 arrière-petits-enfants, son frère Euclide (feu Marcelle Lavigne) et sa belle-soeur Marie-Claire. Elle fut prédécédée par plusieurs frères et soeurs. Lui survivent plusieurs cousin(e)s, neveux, nièces et amis.La direction des funérailles a été confiée au:DE LA PETITE-NATIONSHIELDS BERTHIAUME101, RUE PRINCIPALEST-ANDRÉ-AVELLIN, QC(819) 983-6616Les obsèques auront lieu en l'église de Vendée le samedi 24 novembre 2018 à 11h. La famille sera présente à compter de 10h pour recevoir vos condoléances.Pour ceux et celles qui le désirent, des dons peuvent être faits à la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut.Télécopieur: 819-983-6865 ouwww.mfshieldsberthiaume.ca