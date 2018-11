LACROIX, Roland



À Pierrefonds, le 8 novembre, à l'âge de 86 ans, est décédé accidentellement monsieur Roland Lacroix.Il laisse dans le deuil son épouse Céline St-Denis, ses 3 fils, François (Lynn Joanisse), Richard et Stéphane (Mélany Latreille) ainsi que ses petits-enfants : Patrick, Geneviève, Mélissa et Gabriel. Il laisse également dans le deuil sa soeur Rollande (André Laberge) et plusieurs beaux-frères et belles-soeurs.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas d'exposition. Il sera enterré à une date ultérieure dans la plus grande intimité.