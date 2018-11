BEAUCHAMP, Jeannine

(née Therrien)



De Le Gardeur, le 10 novembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannine Therrien, épouse de feu M. Évariste Beauchamp. Elle est également partie rejoindre ses enfants Michel, Julienne, Francine et Gaétan.Elle laisse dans le deuil ses enfants Madeleine (Boris), Jacques, Jacqueline et Gaétane (Alain), ses six petits-enfants et dix arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 19 novembre dès 10h en l'église Saint-Paul L'Ermite, située au 377 rue du Village, Repentigny (secteur Le Gardeur), J5Z 1S6. Les funérailles auront lieu le jour même à 11 heures, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Direction: