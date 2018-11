Je sors je reste, mercredi 14 novembre 2018

Coup de cœur

ALBUM : Celle que je suis de Geneviève Leclerc

L’ancienne candidate de La Voix, Geneviève Leclerc lance un deuxième album composé de quatre chansons originales et de reprises qui ont toujours inspirées la chanteuse. Parmi celles-ci, on retrouve J’attendrai de Dalida, Ma gueule de Johnny Hallyday, Tue-moi de Dan Bigras, ou encore Je n’t’aime plus de Mario Pelchat. On retrouve la voix puissante de l’interprète qui nous chavire à chacune des pièces. De plus, sa populaire reprise Last Christmas de George Michael est ajoutée en bonus.

*Sorti le 9 novembre

CIRQUE

The Elephant in The Room

Le Cirque Le Roux nous plonge dans un spectacle qui mélange les prouesses du cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre performance. On est plongé dans le récit de Miss Betty, qui nous accueille dans son boudoir des années 30, le jour de son mariage. La jeune femme est entourée non seulement de son mari, mais aussi de son valet et de son amant, tous amoureux d’elle.

* Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 Avenue Bernard Ouest

THÉÂTRE

Temps zéro

La production Théâtre Tombé du Ciel présente la pièce de « road movie » théâtral Temps zéro, dans laquelle le spectateur est entraîné dans la fuite de Daniel, un adolescent perturbé par sa première rupture amoureuse. Sur sa route, il croise l’excentrique Annie, une bohème qui fait du pouce pour se rendre en Colombie-Britannique. Dormant de motel en motel et parfois dans la voiture, les rapprochements se font ressentir.

*Ce soir à 20h au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine Est

HUMOUR

Chu rendue là

L’humoriste Lise Dion a encore soif de faire rire. Avec son nouveau spectacle Chu rendue là, elle s’assume comme jamais et aborde des thèmes qui la préoccupent après 30 ans de carrière. Célibataire et dans la soixantaine, la femme comique se pose des questions sur l’amour 2.0., sur la patience, sur les coachs de vie et même sur son chien. Autodérision et histoires hilarantes sont au rendez-vous. *Ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, 1594 rue Saint-Denis

THÉÂTRE

Nos Ghettos

Une odyssée entre deux hommes et une poupée éclot par un simple aller-retour dans une clinique. Ce récit est une déambulation de la rencontre improbable de ces personnages sur scène. Le metteur en scène et auteur J-F Nadeau pose un regard critique sur les strates sociales, les injustices raciales, l’hypocrisie du vivre ensemble et la lâcheté du monde politique.

* Ce soir à 20h au Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

CIRQUE

Hôtel

L’aventure débute ce soir pour la troupe du Cirque Éloize qui dévoile leur nouvelle production Hôtel qui mélange acrobaties, théâtre, danse et musique. L’histoire est remplie de rencontres, au cœur des voyages et des escales. Souvenirs et anecdotes de ces périples se croisent et se racontent dans une scénographie avant-gardiste.

*Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 175 rue Sainte- Catherine Ouest

DVD

Le Justicier 2

Mettant en vedette l’acteur Denzel Washington, le film d’action Le Justicier est de retour avec une nouvelle épopée. Cette fois-ci Robert McCall est à la retraite et se plaît à aider son entourage comme il le peut. Un jour, l’ancien agent des services secrets américains recommence à enquêter sur le terrain, lorsqu’il arrive un malheur à une vieille amie. Son enquête le plongera dans plusieurs souvenirs douloureux.

*Sorti le 13 novembre

TÉLÉ

Blue Moon

C’est ce soir qu’aura lieu la dernière émission de Blue Moon pour une fin explosive. Les téléspectateurs retrouveront Évelyne qui déconseille à Justine de dévoiler ce qu’elle sait publiquement de l’Opération Bullseye. De plus, Justine reçoit la visite musclée de Rafik Allouache.

*Ce soir à 21h à TVA

LIVRE

Il faut du temps...pour rester jeune!

À 76 ans, l’animateur français Michel Drucker, qui est toujours une figure emblématique de la télévision française, se dévoile dans ce nouveau livre. N’ayant pas l’intention de prendre sa retraite, la star partage ses secrets de jeunesse quasi-éternelle. Il aborde la nécessité d’une bonne hygiène de vie avec la prise d’oligo-éléments, la pratique d’exercices physiques et bien sûr l’importance de ne pas se prendre au sérieux avec une bonne dose d’autodérision.

*Sorti le 9 novembre