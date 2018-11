Jim Rutherford obtient un cadeau des Penguins

Les Penguins de Pittsburgh ont accordé mardi une prolongation de contrat de trois ans à leur directeur général Jim Rutherford.

La nouvelle entente est valide jusqu’à la fin de la campagne 2021-2022 et remplace celle qui devait prendre fin cette saison.

L’homme de 69 ans en est à sa 25e campagne comme DG dans la Ligue nationale de hockey (LNH). À Pittsburgh, il a entamé sa cinquième année aux commandes du club et il occupe le huitième rang de l’histoire du circuit Bettman pour le nombre de victoires (850) et le total de matchs (1834) en carrière comme directeur général.

Ayant notamment acquis l’attaquant Phil Kessel durant son passage avec la formation, Rutherford a mené les Penguins vers deux conquêtes consécutives de la coupe Stanley en 2016 et 2017. Précédemment, il avait soulevé le trophée avec les Hurricanes de la Caroline en 2006.

«Nous croyons qu’il constitue un des meilleurs directeurs généraux de tout le sport professionnel et durant son séjour à Pittsburgh, il a été sans contredit le meilleur de la LNH, ont commenté les co-propriétaires Mario Lemieux et Ron Burkle dans un communiqué. Chaque année, son objectif est de gagner la coupe Stanley et ce type d’engagement vis-à-vis l’excellence représente ce qui nous anime tous. Jim est déjà une partie importante de l’histoire des Penguins avec deux titres consécutifs, mais son but est d’accomplir davantage et on veut l’aider pour cela.»

En 2018-2019, Pittsburgh présente un dossier de 7-6-3. Avant de débarquer en Pennsylvanie, Rutherford fut le DG de la concession des Hurricanes pendant 20 ans.