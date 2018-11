Laval a la plus belle autopatrouille au pays

La police de Laval vient de gagner le concours de la plus belle autopatrouille au Canada grâce à son nouveau véhicule noir, blanc et or, qui sillonnera bientôt les rues de la ville.

Les nouvelles autopatrouilles seront donc noires, avec des portières blanches et un lettrage noir et doré.

« C’est plus sécuritaire pour les policiers et pour les citoyens. [Le contraste des couleurs amène] une meilleure visibilité le jour et le soir, en plus des adhésifs réfléchissants sur les portes, les pare-chocs avant et arrière et le coffre », explique le sergent Ouellet.