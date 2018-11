Le pacte et la mauvaise foi

J’ai signé le pacte. Je le dis, je l’assume. J’endosse parfaitement ce qui est écrit et proposé dans ce pacte. Tenter de réduire mon empreinte écologique à la hauteur de ce dont je suis capable.

Au départ, en lisant le pacte et en écoutant certaines entrevues sur le sujet, je trouvais que la cause était claire. Chaque petit geste compte. Il ne s’agit pas ici de changer drastiquement notre mode de vie. De tout vendre pour aller vivre dans les bois et se nourrir du lichen qui pousse sur les roches. Non. Seulement de regarder avec un autre œil notre façon de consommer en général.

C’est pas si compliqué, il me semble? C’est noble aussi, non? Pourquoi alors je lis autant de commentaires haineux sur le sujet. Pourquoi alors je vois des personnalités publiques monter aux barricades?

«Je ne vais pas laisser des tartisses qui se baladent en VUS me dire quoi faire!» Personne n’essaie de dire quoi faire à personne. Seulement des gens qui ont la chance d’avoir accès à une tribune, qui tentent de faire quelque chose pour tranquillement, mais sûrement nous sortir du pétrin.

Bien sûr, eux aussi font partie du problème. Il est vrai que les richissimes vedettes de notre showbizz ne sont pas tous des exemples d’écologisme. Ils ont plusieurs voitures, plusieurs maisons, des chalets, font des voyages. Oui. Et alors? Parce que certaines personnes qui prennent parole ont plus de biens matériel que nous, il faudrait boycotter leur message?

Mais on est où là? Dans une cour d’école. On ne choisit pas quelqu’un dans notre équipe de ballon chasseur parce qu’il a un plus beau sac à dos que nous? Voyons donc.

Est-ce que « le pacte » est parfait? Pas du tout. Est-ce que certaines personnes s’en servent pour attirer l’attention vers eux et nous donner l’impression qu’ils sont vertueux? Oui, bien entendu, mais ce n’est pas grave. La proposition n’est pas garante de celle qui la supporte.

C’est simplement une tentative d’éveil. De prendre conscience qui si on ne veut pas jeter l’avenir des nouvelles générations aux poubelles il faut commencer à changer. Il serait utopique de penser que dès demain plus personne ne va acheter de produits suremballés, ou remplir le réservoir d’essence de leur camion. Donc au lieu de faire la morale de façon aléatoire, il est maintenant grand temps de se regarder le nombril. De se rendre compte que chaque petit effort fait dans ma vie aura une influence directe sur la suite des choses.

Oui, il faut que les grandes compagnies fassent leur part, oui, il faut que le gouvernement soit un acteur majeur dans cette tentative de changement. Ne signez pas le pacte si vous n’y croyez pas ou si vous ne voulez pas, ce n’est pas important. Mais avant de remplir le débat de sarcasme et de mauvaise foi, demandez-vous « Qu’est-ce que je pourrais faire, moi? »