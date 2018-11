Le Rouge et Or sait ce qui l’attend

Le front défensif du Rouge et Or de l’Université Laval sait à quoi s’attendre, samedi, lors de la Coupe Uteck face aux X-Men de St. Francis Xavier.

« Ils préconisent un jeu physique avec un bon porteur de ballon et de gros joueurs de ligne offensive, a expliqué le plaqueur Vincent Desjardins. Ils y vont souvent avec six joueurs de ligne offensive et un ailier rapproché [David Dean]. Leurs joueurs de ligne sont plus gros que ceux de Montréal et il faudra avoir une bonne pénétration et les placer dans des situations de deuxième essai et long. »

Absent en 2015 lors de la victoire de 64-0 face aux X-Men en raison d’une fracture à un pied, Desjardins trace des similitudes entre le style des X-Men et celui du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

« Leurs gardes vont décrocher pour aller bloquer, a-t-il expliqué. Pour cette raison, ça ressemble à Sherbrooke. Leur porteur n’est pas le plus grand, mais il est trapu et fort et il est difficile à plaquer. On ne pourra pas se permettre de le plaquer avec un seul joueur avec nos bras. Il faudra le plaquer en équipe pour le mettre au sol. Il est fort, mais il est aussi capable du coup de circuit comme le démontre sa course de 94 verges contre Acadia. »

« Axé sur la course »

Joueur par excellence du Loney Bowl, samedi dernier à Halifax face aux Huskies de Saint Mary’s, Jordan Socholotiuk a amassé 179 verges en 34 courses dans la victoire de 33-9.

Dan Basambombo sera lui aussi au cœur de l’action. « C’est leur identité de courir le ballon, a mentionné le secondeur intérieur. Ça va être un match axé sur la course et notre boîte défensive devra être prête. Ils ont une grosse ligne offensive et un très bon porteur de ballon. Leur quart-arrière [Bailey Wasdal] peut aussi se débrouiller par la course. Comme secondeur, notre premier travail est d’arrêter la course.

« Nous sommes concentrés sur la tâche, de poursuivre l’étudiant en sciences de la consommation. C’est une équipe que nous n’avons pas affrontée cette année et on doit bien les étudier. »

À sa première année comme partant, le secondeur natif de la République démocratique du Congo est emballé. « Je suis excité d’obtenir un plus grand rôle, a souligné le joueur de 3e année qui évoluait sur les unités spéciales à ses deux premières campagnes. Il s’agit d’une belle occasion de faire ma part. »

Bilan médical

Blessés lors de la Coupe Dunsmore, samedi dernier, le plaqueur Clément Lebreux et le demi défensif Louis-

Philippe St-Amant ont obtenu congé lors des deux premiers entraînements de la semaine. Leur condition est évaluée sur une base quotidienne.

Si Lebreux et St-Amant ne sont pas en mesure d’affronter les X-Men, Samuel Maranda-Bizeau et Nicolas Viens prendront la relève comme ce fut le cas contre les Carabins de l’Université de Montréal.