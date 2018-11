Les Anciens Canadiens s’amènent à Wendake

Les Guy Carbonneau, Richard Sévigny, Guillaume Latendresse, Patrice Brisebois, Oleg Petrov et même Simon Gagné, bien qu’il n’ait jamais porté les couleurs du Tricolore, entre autres, chausseront les patins à l’occasion de cette partie amicale au profit de la Fondation Nouveaux Sentiers. Celle-ci a pour but d’améliorer les conditions de vie des Premières Nations dans leur communauté respective, dont les jeunes.

« Le hockey est au cœur des Premières Nations. C’est très fort et on a plein de joueurs. Ce sera une expérience inoubliable pour eux. Ça fait quatre mois que l’on prépare cet événement. La place du hockey est importante et on savait aussi que ce serait un événement qui toucherait les jeunes », a exposé la directrice de la Fondation, Marie-Claude Cleary, en entrevue téléphonique.