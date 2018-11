Miss Sushi ouvre bientôt son comptoir bouffe à Montréal et pas mal tout le monde capote déjà

Geneviève Everell, encore mieux connue sous le surnom Miss Sushi, est sur le point d’ajouter un nouveau projet à sa «collection»: être propriétaire d’un comptoir bouffe!

À LIRE AUSSI: Une très cute épicerie de quartier débarque dans Hochelaga avec plein de produits locaux et végans

Eh oui, la chef ouvre le comptoir Sushi à la maison dans son quartier chouchou, c’est-à-dire Hochelaga-Maisonneuve.

Situé au coin de la rue Ontario Est et de l’avenue Bourbonnière, le comptoir servira les meilleures recettes de Geneviève. Vous pourrez donc commander différentes sortes de sushis, bien entendu, des poké bols, des tartares et de petites bouchées toutes plus originales les unes que les autres.

Depuis un peu plus d’un mois maintenant, Geneviève partage quelques images de son nouveau projet dans les réseaux sociaux. Le style de l’endroit s’annonce assez vivant, avec du rose et du vert sur les murs, quelques accents décoratifs «rose gold» et plusieurs fleurs. Ce sont les talentueuses designers de l’Atelier Lovasi qui sont derrière le projet.

L’ouverture du comptoir Sushi à la maison est annoncée pour le 29 novembre prochain. Si l’on se fie aux nombreux commentaires qu'on peut lire sous les publications Instagram de Miss Sushi à ce sujet, il risque d’y avoir pas mal de gens à l’ouverture et dans les jours qui vont suivre.

Comptoir Sushi à la maison

Coin Ontario Est et Bourbonnière (adresse exacte à venir)

Ouverture le 29 novembre 2018

Pour savoir où bien manger à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!