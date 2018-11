Pixomondo met le cap sur Montréal

MONTRÉAL | Le secteur de l’intelligence artificielle continue d’attirer les entreprises et les talents à Montréal. La firme d’effets visuels Pixomondo a annoncé mercredi qu’elle va créer 180 emplois spécialisés dans la métropole au cours des trois prochaines années.

L’entreprise ouvrira en début d'années son huitième bureau satellite à Montréal, elle qui exploite notamment des installations à Los Angeles, Stuttgart, Francfort, Pékin et Shanghai.

L’adresse montréalaise sera la troisième au Canada pour Pixomondo, qui compte aussi des équipes à Toronto et à Vancouver.

Pixomondo a planché sur des œuvres qui lui ont valu des prix, notamment aux Oscars (Hugo) et aux Emmy Awards (Le trône de fer). Elle a aussi travaillé sur la franchise des films Rapides et dangereux, ainsi que sur des longs métrages comme Iron Man et Bridge of Spies. Elle se spécialise par ailleurs dans les jeux vidéo.

L’antenne montréalaise de Pixomondo «est appelée à devenir un centre d’innovation spécialisé dans les technologies de pointe que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’intelligence artificielle et la prévisualisation», a-t-on précisé par communiqué, en rappelant que le secteur de l’intelligence artificielle doit faire l’objet d’investissements de 100 millions $ de la part du gouvernement du Québec en vue de la création d’un pôle de recherche.

L’annonce a été faite depuis Los Angeles où la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pilote une délégation de gens d’affaires montréalais. «Montréal peut compter sur un bassin de talents alimenté par les meilleurs établissements universitaires au monde, a-t-elle dit. C’est ce qui nous permet d’être au premier rang en matière d’innovation et de création.»

«Montréal est une pépinière incroyable d’artistes spécialisés dans les effets visuels et d’architectes technologiques», a dit Thilo Kuther, fondateur et chef de la direction de Pixomondo.

«Nous ne pouvons que saluer les efforts et le soutien des gouvernements pour encourager les investisseurs étrangers à s’établir sur le territoire du Grand Montréal, notamment en offrant des incitatifs fiscaux compétitifs aux entreprises spécialisées dans les effets visuels et cinématographiques comme Pixomondo», a indiqué pour sa part Sara Mustafa, chef de l’exploitation de l’entreprise.

«Montréal n’a jamais été aussi attractive! Au cours des 10 dernières années, la métropole s’est imposée comme l’une des plaques tournantes mondiales du secteur des effets visuels et de l’animation, avec une croissance annuelle du volume d’affaires estimée de 27 %, a indiqué Hubert Bolduc, PDG de Montréal International. Il ne fait aucun doute que l’arrivée de Pixomondo renforcera la position du Grand Montréal comme destination de choix auprès des entreprises et des talents stratégiques internationaux.»