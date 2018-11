Place aux immortels de la chanson française

Une nouvelle revue musicale québécoise fera bientôt revivre Les Immortels de la chanson française, a appris Le Journal. Martin Giroux, David Thibault, Philippe Berghella, Julie Massicotte et Rita Tabbakh y interpréteront respectivement les plus grands succès de Dassin, Hallyday, Bécaud, Dalida et Piaf.

Cinq légendes de la chanson française, cinq interprètes québécois. Mais ces derniers apportent une précision importante : ils ne personnifieront pas ces icônes de la musique.

Hommages

« Ce ne sont pas du tout des imitations, on ne se déguisera pas. C’est plutôt un hommage à leurs répertoires, à leurs chansons », souligne David Thibault.

Ce spectacle lui donnera donc la chance de renouer avec le répertoire de Johnny Hallyday comme il avait l’habitude de le faire sur scène lors de ses spectacles. Il a d’ailleurs eu la chance de rencontrer l’icône française suite à son passage à The Voice, en France.

« Ça a été très rapide, mais j’ai pu y réaliser la grandeur du personnage. Quand il entrait dans une pièce, on sentait aussitôt sa présence. C’était impressionnant », se souvient-il.

Giroux devient Dassin

Martin Giroux se retrouvera lui aussi en terrain connu en revisitant les principaux succès de Joe Dassin. Le chanteur les a livrés soir après soir, de 2006 à 2008, au sein du spectacle Joe Dassin : La grande fête musicale.

« Mes grands-parents et mes parents étaient de grands fans de Joe Dassin. J’ai toujours eu ces chansons-là dans ma vie. Je n’étais pas particulièrement fan quand j’étais petit, mais aujourd’hui j’écoute régulièrement ses albums et je tripe », raconte-t-il.

Le spectacle Les Immortels ira également plus loin que les répertoires respectifs de ces cinq disparus, se permettant d’imaginer la rencontre de certains d’entre eux sur différents titres. Des numéros en duo, en trio, ou en groupe, viendront ainsi ponctuer la soirée.

« On veut présenter un spectacle comme on aurait pu voir si ces cinq chanteurs s’étaient réunis pour une tournée », résume Martin Giroux.

Le spectacle Les Immortels sera présenté à la salle Albert-Rousseau de Québec le 6 octobre 2019, puis à la Place des Arts de Montréal le 5 novembre 2019. Les billets sont en vente dès aujourd’hui.