Trop-perçus, pas de trop

On peut comprendre l’hésitation du gouvernement Legault à retourner en baisse d’impôt les surplus accumulés sous le régime libéral, toutefois, il en est autrement des frais perçus en trop par Hydro-Québec. Dans le premier cas, les surplus ont été réalisés en détériorant les services à la population et il faudra réparer. Dans le second cas, le tout s’assimile à un remboursement des montants payés pour un service non rendu.