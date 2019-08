Des vins de climat chaud et ensoleillé proposés par Philippe Lapeyrie!

Découvrez des vins, issus de destinations chaudes et ensoleillées, recommandés par Philippe Lapeyrie.

Un blanc de Sicile d’une pureté aromatique et gustative épatante!

Sicilia 2017 Regaleali – Tasca D’Almerita Sicile – Italie Code: 715086 Prix: 15,45$ Disponibilités: 120 succursales en province – Servir à 9-10 degrés Celsius.

Convient avec: des crevettes en écailles, des moules au vin blanc, une salade du jardin.

Nous avons rapidement succombé à sa droiture, sa pureté, son côté salin et iodé ainsi qu’à sa grande digestibilité. Pas de «fla fla», de maquillage qu’on retrouve parfois dans les blancs au profil moderne. Juste un joli fruité droit et rassasiant. À boire dès maintenant ou dans les 18 prochains mois.

Un sympathique et fort agréable vin rouge qui a su profiter de l’abondant et généreux soleil catalan!

Montsant 2014 Com Gat i Gos - Baronia del Montsant Catalogne – Espagne Code: 13574556 Prix: 16,95$ Disponibilités: 170 succursales en province – Servir à 16 degrés Celsius.

Convient avec: des bruschettas, une focaccia, des pastas en sauce tomate...

Ne soyez pas effrayés par l’étiquette de la bouteille qui, on va se le dire... n’est pas si attrayante! Elle est jaune quasi fluo, on y retrouve le dessin d’un chat et d’un chien... Bref, l’habillage de la bouteille a des allures de certains vins d’épicerie! Par contre, le vin est tout à fait recommandable et fort plaisant au nez comme en bouche. Cachez la fiole dans un bas de laine en le servant à vos invités pour éviter les préjugés... À boire dans les 2 ans suivant son achat.

Un rouge des Côtes-du-Rhône méridionales possédant un irrésistible accent sudiste!

Côtes-du-Rhône Villages Séguret 2016 Cuvée Julien – Le Mas des Flauvières Rhône – France Code: 13387355 Prix: 20,60$ Disponibilités: 115 succursales en province – Servir à 16 degrés Celsius.

Convient avec: des viandes marinées aux herbes de Provence et à l’huile d’olive.

Sans avoir la profondeur ou la complexité d’un grand Chateauneuf-du-Pape, ce fort réussi rouge du Rhône possède des petits airs de famille avec les crus de cette célèbre appellation européenne. Épicé, gourmand, méditerranéen, fumé... Un flacon vraiment impeccable pour seulement 20 douilles! Tirez-lui le bouchon dans les 3-4 prochaines années pour pleinement en profiter.

Un coloré et savoureux malbec élaboré en terroir sud-américain!

Malbec 2015 Remolinos - Finca Decero Mendoza – Argentine Code: 11625743 Prix: 22,95$ Disponibilités: 90 succursales en province – Servir à 16 degrés Celsius.

Convient avec: une assiette steak-frites & champignons.

Ce malbec argentin de bonne mouture fera le bonheur de bien des dégustateurs. Coloration profonde, arômes intenses et invitants, bouche juteuse et bien garnie... Tout ça, sans tomber dans la lourdeur ni la surconcentration. Les viandes saignantes n’auront qu’à bien se tenir en sa présence! Gâtez-vous dès maintenant ou dans les 2-3 années à venir.