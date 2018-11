Voici la destination où les 3 couples finalistes de XOXO partiront cette semaine

Pour ceux qui suivent la saga XOXO depuis ses débuts, vous savez sûrement que l'émission tire à sa fin et que les trois couples finaux ont été choisis.

Si on vous a laissé un peu sur votre fin mercredi soir, dans l'attente d'un verdict final concernant le couple éliminé du groupe Oli, nous sommes là pour apporter réponses à vos questions!

*ATTENTION LE TEXTE SUIVANT CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS*

.

.

.

.

.

.

.

Après de longues délibérations, les conseillers Cary Tauben et Elisabetta Fantone se sont montrés cléments envers Olivier Primeau et ont choisi pour lui le couple qui devait être éliminé.

Ils ont tranché et c'est Amélie et Maxime qui ne passent pas en finale.

Les couples finaux vont donc comme suit:

Nathan et Cindy-Ann (groupe Oli)

Manuel et Selma-Rose (groupe Cary)

Justin et Manuela (groupe Elisabetta)

Courtoisie TVA

On a aussi appris que la destination finale des célibataires est... Hawaii!

Courtoisie TVA

Les trois couples iront donc se la couler douce dans une immense villa située en pleine forêt où l’un d’entre eux sera nommé comme meilleur couple de XOXO.

On se souvient que le couple gagnant repart avec un condo à Miami pendant un an et 100 000$.