MATHIEU, Gérard



À St-Jérôme, le 12 novembre 2018, est décédé M. Gérard Mathieu, à l'âge de 81 ans et 11 mois.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Monique Lauzon, ses enfants Danielle, Sylvain (Julie Simard), ses petits-enfants Josuha, Mathis, ses frères Armand Mathieu, André Mathieu, sa soeur Gisèle Mathieu, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 16 novembre 2018 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le samedi 17 novembre 2018 dès 9h à la:DESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le samedi 17 novembre 2018 à 11h, en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, Qc, J7Z 5M5). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.ca