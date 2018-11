NORMANDEAU, Laurence

(née Labbé)



À l'Hôpital général du Lakeshore, entourée des siens, est décédée Laurence Labbé, épouse de feu Marcel Normandeau.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle (feu Maurice Lachance), son fils Jean-Claude (Lorna Decker), sa fille Lucie (André Laroche) et son fils Sylvain (Marie-Josée Cimon), ses dix petits-enfants et ses dix-neuf arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Jocelyne Labbé s.n.j.m., Jacqueline Pelchat (feu Léonard Pelchat), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs ami(es).Un merci tout spécial au personnel du 3e Nord de l'hôpital pour leur support.Les funérailles seront célébrées le samedi 17 novembre 2018 à 13h en l'église Sainte-Anne-de-Bellevue, 1 rue de l'Église, Sainte-Anne-de-Bellevue. La famille recevra les condoléances dès 11h30 à l'église même.Des dons à la Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore seraient appréciés en lieu de fleurs.