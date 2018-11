LEGAULT-SEMÉTEYS

Claire-Anna



Au Centre hospitalier de Lachine, le 4 novembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée sereinement Claire-Anna Legault-Seméteys, veuve de Léon Seméteys.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Bernard (Monique Lavoie), Élise (Paul Dionne), Philippe et Michel (Josée Labonté), ses petits-fils Jonathan (Danie Savoie), Louis-Philippe (Brooke Worthington) et François, ses arrière-petits-enfants, Léonie, Mathilde, Annabelle et Wyatt ainsi que de nombreux neveux et nièces.Les funérailles auront lieu samedi le 24 novembre à 11h à:2, RUE SAINTE-ANNEPOINTE CLAIREDès 10h, la famille y recevra les condoléances des parents et amis.Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence Claire et Claude (centre d'hébergement pour déficients intellectuels et autistes), 12 650, 41e avenue, Montréal (Québec), H1E 2E7, seraient appréciés.