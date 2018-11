Accusé d'avoir égorgé sa femme: la Cour suprême refuse de revenir sur le cas de Thanabalasingham

OTTAWA | La Cour suprême du Canada refuse de revenir sur le cas du Montréalais d'origine srilankaise accusé d'avoir égorgé sa femme, mais qui a échappé à un procès en raison des délais judiciaires.

Expulsé du Canada depuis, Sivaloganathan Thanabalasingham était un réfugié du Sri Lanka et résident permanent au moment des faits. Il a été arrêté en août 2012 puis accusé du meurtre au deuxième degré de son épouse, Anuja Baskaran.

Mais les procédures judiciaires se sont éternisées, si bien que son procès n'a débuté que le 10 avril 2017. Plaidant que son droit à un procès dans un délai raisonnable avait été violé, il a demandé et obtenu une interruption des procédures contre lui en vertu de l'arrêt Jordan. Celui-ci limite les délais avant qu'un accusé ne soit jugé.

Le ministère public s'est pourvu en appel, mais trois jours après l'arrêt des procédures, celles pour l'expulser du pays ont été entamées. M. Thanabalasingham est finalement renvoyé le 5 juillet 2017 au Sri Lanka.

Pendant les procédures judiciaires, il ne s'était pas attiré de sympathie en critiquant la victime qui le «provoquait».

«C'est arrivé une fois d'être violent, c'est correct, avait-il dit. Ce n'est pas tous les jours et avec tout le monde. C'était à cause d'une personne et cette personne n'est plus là.»

La Cour d'appel a rejeté l'appel du ministère public, tranchant que l'appel de la décision n'était plus que théorique, puisque M. Thanabalasingham a été déporté. La Cour suprême vient de refuser d'entendre l'ultime appel dans l'affaire ce jeudi.