Agenda du week-end

Photo courtoisie, Jean-Guy Thibodeau

Jusqu’à lundi, à la Place Bonaventure, on pourra rencontrer plus de 2500 auteurs et offrir un livre neuf à un enfant en le déposant dans une des boîtes installées dans le Salon ou en se rendant au kiosque de la Fondation de l’alphabétisation (no 500). On pourra également recevoir une prescription de lectures de nos auteurs préférés. Ainsi, Jacques Godbout livrera ses lectures incontournables, vendredi, 14 h 30, Chrystine Brouillet parlera des siennes, dimanche, 15 h. Quant aux écrivains qui dédicaceront leur livre, ils vont de A à Z : A pour Alex A., auteur de L’Agent Jean — L’ADN de l’impossible, Z pour Alice Zorn, auteure du roman Le rosier de la pointe, qui se déroule à Pointe-Saint-Charles, en passant par L pour Madame Labriski, qui nous apprend à dire non au sucre dans Bye-Bye Sucre raffiné, bonjour purée de dattes. Bien sûr, tous les éditeurs vous présenteront leur pêche miraculeuse. Heures d’ouverture : vendredi, de 9 h à 22 h, samedi, de 9 h à 21 h, dimanche, de 9 h à 19 h, lundi, de 9 h à 15 h. Tarifs : 6 à 8 $.