Aider des pompiers, policiers et ambulanciers en détresse

Que ce soit pour sortir une personne des flammes, affronter un tireur, réanimer une victime d'un accident ou assister une famille pour identifier le corps d'un proche, les policiers, les pompiers et les ambulanciers côtoient chaque jour la mort et ses conséquences.

Lorsqu'ils interviennent dans des situations d'urgence, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais ils en subissent les contrecoups.

L'équipe de «J.E.» s'est rendue dans une maison fermée de thérapie pour les policiers, ambulanciers et pompiers, affectés par les aspects difficiles de leur travail.

Dans l’émission de jeudi soir à TVA, «J.E.» présente la seule maison de thérapie au Québec qui se spécialise dans les soins prodigués aux porteurs d’uniforme : La Vigile.

L’équipe de l’émission a passé 48 heures avec des pompiers, des policiers et des ambulanciers, qui ont en commun d’avoir eu recours aux services de ce centre fondé en 1999 par l’ex-policier Jacques-Denis Simard.

Geste despéré

Michel, un ambulancier depuis près de 30 ans, a été grandement bouleversé par un événement survenu au Lac-Saint-Jean en février 2015. Une mère en détresse qui venait d'accoucher a commis un geste désespéré.

«Elle l'a mis dans un sac et elle l'a jeté dans la poubelle», explique l'ambulancier, qui a trouvé le bébé de 32 semaines mort, jeté aux ordures.

La mission de La Vigile est d’accompagner les femmes et les hommes qui ont une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, et qui présentent des symptômes dépressifs, de l’anxiété, des symptômes reliés à l’état de stress post-traumatique, en plus de difficultés avec l’estime de soi, la gestion des émotions et les difficultés personnelles, conjugales et familiales.

En passant la porte de la maison, située juste en face de l’ile d’Orléans, il faut remettre tous les appareils électroniques. Tous ces gens que nous allons côtoyer pendant deux jours ont quelque chose en commun : ils voient la mort en face bien plus souvent que le commun des mortels.

