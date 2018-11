Attrition de 5000 postes du secteur public: l’IRIS craint une explosion des contrats en sous-traitance

L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) prévient le gouvernement Legault que l’attrition de 5000 employés de l’État risque de mener à une augmentation du nombre des coûteux contrats en sous-traitance.

C’est ce qu’indique une fiche technique de l’institut intitulée Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires au Québec?, dont l’Agence QMI a obtenu copie.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a promis, lors de la dernière campagne, d’éliminer 5000 postes dans l’appareil public, en profitant des départs à la retraite, des démissions ou des décès, d’ici 2022. Cependant, l’IRIS croit que cette action ne se traduira pas systématiquement par une réduction des coûts, que la CAQ évalue à 380 millions $ sur quatre ans.

Expertise

«Même si on abolit des postes à l’intérieur de la fonction publique, il y a quand même du travail qu’on va confier à des sous-traitants et qui risque de nous coûter plus cher», a expliqué Guillaume Hébert, chercheur à l’IRIS et auteur de la fiche technique, en entrevue.

Le chercheur estime également que de faire appel continuellement à des sous-traitants affaiblit l’expertise des employés de l’État. Il y voit une contradiction, puisque la CAQ a déjà dit vouloir augmenter l’expertise de l’État, notamment dans le secteur de l’informatique.

«D’un côté, la CAQ fait campagne sur le fait qu’on va couper des employés de l’État, de l’autre on dit qu’on va mettre fin au bordel informatique. Si on creuse un peu, le bordel informatique vient du fait qu’on s’est privé d’expertise. C’est [une position] schizophrénique», a dit M. Hébert.

Déjà des coupes

De plus, l’IRIS fait remarquer que les précédents gouvernements ont déjà «coupé dans le gras» de l’appareil public, et met donc en doute la possibilité de réduire sa taille davantage.

«En une décennie, la taille de la fonction publique (ministères et organismes) a donc crû de seulement 0,3 %, alors que la population qu’elle dessert a augmenté de 9,1 %», fait remarqué l’IRIS.

Ainsi, le nombre de fonctionnaires par 1000 habitants est passé d’environ 7,2, en 2007-2008, à environ 6,6, en 2017-2018.

«M. Legault, sans offrir beaucoup de détails sur ses propositions, entend donc réduire les services là où ils ont déjà été les plus restreints», analyse l’IRIS.

– Avec la collaboration de Marie Christine Trottier