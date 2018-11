Carey Price n’est plus invincible et doit se ressaisir

Pendant 10 ans, on a connu un Carey Price imperturbable. L’an dernier, il a commencé à montrer des signes de fragilité et voilà que ça se poursuit cette saison. On le voit dans son jeu et dans ses commentaires. On peut parler d’une léthargie d’un an et deux mois. Il n’a jamais vécu ça auparavant et il se retrouve en territoire inconnu.

On sent qu’il veut s’en sortir et je crois qu’il y arrivera, mais malgré les bonnes intentions de son entourage, il devra lui-même trouver les solutions. Lorsqu’il était au sommet de son art, rien ne le dérangeait et si on lui avait dit en 2015, lorsqu’il a gagné les trophées Hart et Vézina, qu’il jouerait pour une équipe qui marquerait plus de trois buts par match, il se serait probablement imaginé avec une fiche de 50 victoires.

Il joue derrière ce genre d’équipe présentement. Les problèmes défensifs du Canadien ne surprennent personne et il est vrai que les gardiens sont exposés à beaucoup de chances de marquer de l’adversaire. Antti Niemi y goûte aussi. L’absence de Shea Weber fait mal, mais si seulement le CH pouvait un peu mieux jouer défensivement et que Price pouvait faire la différence, le Canadien serait dangereux, car la chimie est bonne.

Malheureusement, malgré de bons débuts de match parfois, Price et Niemi ont le don de donner ce mauvais but occasionnel qui casse le rythme. Price n’est plus invincible, mais il n’est pas le seul problème. Après tout, l’équipe a alloué 36 buts à ses huit derniers matchs.

Il doit toutefois se ressaisir. Dans les sept saisons précédant celle de l’an dernier, sa pire moyenne a été de 2,59, en 2012-2013. Pour une mauvaise saison, c’est raisonnable, mais l’an dernier, c’était 3,11 et là, c’est 3,07. Ça ne passe plus et ça doit changer rapidement.

Price ne s’aide pas avec ses commentaires, lorsqu’il se blâme après un match. Ça passe lorsqu’un gardien connaît une bonne saison et qu’il échappe un match ici et là, mais lorsqu’il n’est visiblement pas en confiance, c’est un peu un signal de détresse et il s’ajoute de la pression.

Retrouver ses instincts

Ce n’est pas facile pour un gardien de se sortir d’une léthargie et pour l’avoir vécu, je peux vous dire que c’est 10 fois pire à Montréal qu’ailleurs. Lorsque je jouais à Denver ou en Floride et que ça allait mal, je disais à ma femme et à mes proches « aujourd’hui, ne me parlez pas de hockey », et c’était fini. Il n’y avait personne dans la rue pour m’en parler.

Par contre, à Montréal, les médias t’en parlent tous les jours. Lorsque tu es payé le gros prix, tu dois faire la différence, sinon tu te le fais remettre sous le nez. Le Journal a déjà titré à mon sujet : 25 millions sur le banc.

Les gens que tu rencontres au magasin ou au restaurant sont bien intentionnés et t’encouragent, mais ils te rappellent involontairement que ça va mal. Claude Julien rappelle aussi à Price que ça va mal lorsqu’il lui préfère Niemi. Protéger Price n’est pas la solution, d’autant plus que Niemi ne fait pas mieux.

Price doit jouer, mais il doit retrouver ses instincts et s’amuser à l’entraînement. Roland Melanson me connaissait par cœur et quand ça allait mal, il me faisait faire des exercices particuliers qui n’avaient rien à voir avec la technique. Stéphane Waite sait certainement ce dont Price a besoin. Le gardien doit retrouver sa combativité et cet état mental où tout devient instinctif sur la patinoire. Ça urge ! S’il ne se laisse pas abattre, il sortira grandi de cette épreuve.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

La foi et la fraction de seconde

Quand ça va mal, le métier de gardien de but n’est pas facile. Tes coéquipiers t’encouragent, tes entraîneurs peuvent t’aider dans ta préparation et tu veux faire de ton mieux. Tu dis les bonnes choses, mais au bout du compte, si tu n’es pas convaincu de t’en sortir, ça ne sert en rien. Le gardien qui ne croit pas en lui est foutu. Il y a des périodes où l’on perd une fraction de seconde dans nos réactions et si on ne la retrouve pas à l’entraînement, c’est difficile de vraiment croire en soi. Présentement, Price cherche cette petite fraction de seconde.

Martin Brodeur s’amusait

Martin Brodeur a pleinement mérité sa place au Temple de la renommée. J’ai côtoyé Martin à l’école de hockey de Vladislav Tretiak. Il était un peu plus âgé que moi et trois choses m’impressionnaient à son sujet. D’abord, je le trouvais très gros devant son filet. La façon dont il maniait et lançait la rondelle était impressionnante. De plus, il semblait toujours avoir du plaisir. Personnellement, je perdais ma concentration si j’essayais trop de m’amuser, mais pour Martin, c’était naturel. Même dans les matchs de la LNH, il semblait toujours s’amuser.

Le dangereux Martin St-Louis

Félicitations à Martin St-Louis pour son intronisation au Temple de la renommée. Quel fonceur ! Lui et son coéquipier Éric Perrin m’ont défoncé dans un match de 10 à 9, mon premier dans le midget AAA. Même lorsque Martin jouait au sein du quatrième trio à Calgary, je le gardais à l’œil. Je savais qu’il était dangereux.