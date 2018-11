Cette caverne féérique est tellement grande qu’il y a une jungle dedans

Elle cache une rivière, une forêt vierge, d'incroyables stalactites et on pourrait y construire un quartier d’édifices de 40 étages: bienvenue dans la grotte Son Doong, possiblement la plus grande caverne du monde!

Hang Son Doong (ou la grotte Son Doong) est située au Vietnam, dans le parc national Phong Nha-Ke Bang.

Elle fait environ 9 km de long, 200 m de large et 150 m de haut. Il s’agit de l’une des plus grandes galeries souterraines connues de la planète; plusieurs affirment même que c’est LA plus grande d’entre toutes.

Certaines portions de Hang Son Doong sont réellement assez vastes pour accueillir des gratte-ciels de 40 étages.

On y trouve aussi une véritable forêt vierge dont les arbres atteignent 30 m de haut. Cette petite jungle, qui pousse à 180 m sous terre, a réussi à croître dans une portion de la grotte où le toit s’est effondré.

Hang Son Doong est ouverte au public depuis 2013 seulement. Elle a été «découverte» officiellement en 2009 par des spéléologues britanniques, mais un habitant de la région en avait déjà trouvé l’entrée en 1991.

Une seule compagnie, Oxalis, y propose aujourd’hui des expéditions. D’une durée de cinq jours, elles comprennent deux nuits de camping dans la grotte (et une autre nuit dans une grotte voisine), l’escalade d’une paroi souterraine de 90 m et 25 km de trekking dans la jungle. Plus de 25 guides et porteurs accompagnent chaque groupe d’aventuriers.

Intéressés? Le prix est 3000 $ US par personne et il y a plusieurs dates en 2019.

Vous nous rapporterez des photos!

