Comment dire la vérité à mon amie?

Depuis le début du secondaire, ma meilleure amie et moi sommes toujours restées en contact étroit, à part l’année où elle a étudié à l’étranger. Nous avons aujourd’hui 34 ans et nous nous fréquentons régulièrement. Avec nos chums quand on en avait et à deux depuis qu’on s’est toutes deux séparées il y a un an.

Je fais face à un gros dilemme. On s’est toujours tout dit elle et moi sur nos amours ainsi que sur nos séparations. On sait donc pas mal de choses l’une de l’autre ainsi que des gars avec lesquels on a eu des relations. Je dois avouer que son dernier à elle, celui qu’elle a quitté l’an dernier parce qu’il était trop dépensier et pas assez engagé envers elle, m’a toujours plu.

L’ayant croisé par hasard il y a trois mois dans le centre ville, il m’a proposé d’aller prendre un verre. Depuis on s’est revus et ce fut comme un coup de foudre respectif, car il m’a avoué que moi aussi je l’avais toujours intéressé. Comme on se voit régulièrement, qu’on a même couché ensemble et qu’on est amoureux, je ne sais plus quoi dire à mon amie que je ne vois presque plus et qui me le reproche.

Comment dire à ta meilleure amie que le gars avec qui elle est sortie pendant trois ans, dont elle t’a décrit en détails tous les défauts qui ont mené à une rupture, que toi tu l’as choisi comme amoureux? C’est évident quelle va mal le prendre, même si elle a quelqu’un dans sa vie depuis quelques mois et qu’elle semble filer le parfait amour. Alors je ne dis rien et je fais comme si j’étais super occupée pour justifier mon silence envers elle. Même si je sais qu’il va bien falloir lui donner quelques explications un jour. Mais là, je m’en sens capable. Y a-t-il une façon de le faire sans la blesser?

Anonyme

Mais en quoi cela pourrait-il la déranger puisqu’elle avait quitté ce garçon et qu’elle en a un autre dans sa vie présentement? De quoi avez-vous peur? Vous ne lui volez rien que je sache. À moins que vous ayez honte de vous être emmourachée de quelqu’un qui ne le mérite pas et que vous en soyez pleinement consciente, je ne vois pas où est le problème. Quand on est sure de soi, certaine de son bon droit, les choses doivent être dites clairement à nos proches et nos amis. Et si d’aventure votre amie se fâchait pour ça, posez-vous des questions sur elle.