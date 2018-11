En lice pour la Soirée des Lauréats montréalais: Adèle Desgagnés, étoile montante du cyclisme

MONTRÉAL - Si elle s’entraîne régulièrement dans le secteur, la jeune cycliste Adèle Desgagnés a symboliquement rendez-vous au Chalet du mont Royal, ce vendredi soir, afin de participer à la Soirée des Lauréats montréalais.

Pour ajouter à l’image, l’athlète de 16 ans - qui ne s’y rendra toutefois pas en vélo - compte parmi les finalistes dans la catégorie «Étoile montante par excellence».

«J’aime le terme "étoile montante" parce que ça vient montrer qu’on peut encore se développer, a-t-elle indiqué, lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. Et de voir que je suis en nomination dans une soirée où il y a aussi Kim Boutin, Tessa Virtue et Scott Moir parmi les finalistes, ça me donne de l’espoir. Ça dit qu’on est dans le même gros bateau.»

Nouvellement membre de l’équipe féminine Québecor Stingray, la jeune Desgagnés a tout l’avenir devant elle. Pour la prochaine année, elle rêve de participer à deux Championnats du monde junior de cyclisme, autant sur piste que sur route.

Une victoire inespérée lors de la course féminine junior des Championnats canadiens de vélo sur route, en juin dernier au Saguenay, est venue nourrir les ambitions de la cycliste montréalaise qui, d’autant plus, avait été surclassée en raison de son jeune âge.

Adèle Desgagnés se dit par ailleurs inspirée par une autre Québécoise, soit Simone Boilard, médaillée de bronze aux derniers Mondiaux sur route chez les juniors.

«Une performance comme celle-là d’une Québécoise aux Mondiaux a démontré à tout le monde qu’on peut avoir notre place dans ce sport-là», a témoigné Desgagnés, en vouant un énorme respect pour la cycliste de la région de Québec.

Quinze prix à décerner

À propos de la soirée de vendredi, la jeune Desgagnés fait face, dans la catégorie «Étoile montante par excellence», à Zoé Allaire-Bourgie (gymnastique), Alexandre Arencibia (judo) et Antoine Jean (baseball). Parmi les autres prix, celui de l’athlète par excellence en sport individuel sera décerné à la patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin, au gymnaste Cory Paterson ou encore à la plongeuse Pamela Ware. Force est d'admettre que Boutin, triple médaillée aux Jeux olympiques de Pyeongchang, part avec une longueur d'avance.

Pour la première fois, la Soirée des Lauréats montréalais honore cette année des athlètes, des entraîneurs et des organisations de l’ensemble de l’île de Montréal. Auparavant, seulement la région des Jeux du Québec de Montréal était représentée. Virtue et Moir sont nommés à titre de partenaires par excellence. Au total, 15 prix seront remis au cours de la soirée.