Ennui de santé fort dérangeant

Depuis quelques mois, je me sens particulièrement fatiguée sans raisons valables. Je fais le même nombre d’heures de travail qu’avant, j’ai la même routine à la maison puisque les enfants et mon mari ne sont pas plus aidants qu’il ne faut, je sors peu les fins de semaine pour récupérer, mais je n’arrive pas à prendre le dessus. De plus j’ai des maux de ventre qui ne me lâchent pas.

Une amie m’a recommandé un médicament sans ordonnance qui ne donne aucun résultat. Je ne sais plus quoi faire car je n’ai pas le temps de consulter vu qu’en plus je dois voir à rendre des services à ma mère malade qui n’a personne d’autre que moi pour le faire. J’ai tellement peur qu’on me dise que j’ai un cancer.

Femme à bout

Et vous pensez que ça va s’en aller comme par enchantement ce mal de ventre? Que le fait de faire semblant, de l’ignorer, va le faire disparaître? En jouant la mère Teresa comme vous le faites, vous risquez juste de vous rendre à la limite de vos possibilités et de vous retrouver complètement sur le carreau en abandonnant tout ce beau monde à leur sort sans personne pour vous remplacer. Est-ce ça que vous souhaitez? Vite, prenez un rendez-vous médical. Ça urge.