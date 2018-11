Je l’ai retenue, celle-là. Pour combattre les grands froids, le secret, ce sont les couches. Pas celle de bébé ou de grand-papa, mais celles qu’on ajoute une après l’autre avant d’atteindre l’épaisseur, le grand confort. Il y a trois ans, invité par les Forces armées canadiennes à passer quelques jours à Puvirnituq au Nunavik où les glaçons te poussent dans les yeux, les militaires nous avaient enseigné leur méthode de combat contre la congélation, et ça marche. Aller faire une petite marche en soirée à moins 47, c’est non seulement possible, mais ça peut aussi être agréable.

Entre la chaude combine et le dernier survêtement qui coupe le vent, deux couches de pantalons en laine, rien de moins. Quatre autres épaisseurs de vêtements pour le haut du corps, un capot à la russe (chapka) par dessus une cagoule, des gants dans les mitaines et des bottes presque lunaires. Pas un seul morceau de peau ne doit être en contact direct avec le froid et surtout pas le vulnérable lobe d’oreille qui ne pardonne rien.

PAS DE NÉGLIGENCE

On devrait être attaqué par de grands froids dans les prochains jours et ce sera notre premier vrai contact avec l’hiver. Soyons prêts comme des soldats. Ne niaisez pas, mettez-en plus qu’il n’en faut et vous ne le regretterez pas. Trop fort casse pas. Quand la température descend en dessous de moins 10, on doit se mettre en mode « ôte tes doigts d’dans ton nez ». Le manteau par dessus la chemise ou le chandail ne suffit plus. Rajoutez une ou des couches et le foulard. Jurez-vous que, cet hiver, vous n’aurez jamais froid et prenez les moyens.

LE 7 CARRÉ

« Il faut remonter le gouvernement pièce par pièce. » (François Légo)

C’est beau la nouvelle tapisserie syndicale dans les SAQ.

À vendre : Petit comptoir discret en mélamine de rien.

C’est-tu déjà arrivé dans une émission sur la pêche où ça ne mordait pas ?

À DEMAIN

Je me suis fait tatouer une chaufferette.