Gavin McHale : substitut d'un soir avec les Capitals

Instructeur des gardiennes de l’équipe de hockey féminin de l’Université du Manitoba, Gavin McHale s’est retrouvé avec un uniforme de la Ligue nationale (LNH) sur le dos le temps d’un soir, mercredi, à Winnipeg.

L’homme de 31 ans, qui n’avait pas joué un match compétitif depuis son passage au sein de la formation masculine de son institution en 2008-2009, a reçu l’appel des Capitals de Washington pour leur rencontre face aux Jets. Effectivement, Braden Holtby a été retranché à la dernière minute à cause d’une blessure au haut du corps et personne n’était disponible pour agir comme substitut à Pheonix Copley.

Ainsi, McHale a eu le privilège d’assister, sur un banc situé à proximité de la patinoire, au revers de 3-1 de son équipe d’un soir. Cependant, même s’il n’a pas joué, le résident de Winnipeg a pu goûter un peu à la LNH durant la séance d’échauffement, recevant entre autres un tir d’Alexander Ovechkin.

«Quand on m’a contacté, je ne pensais pas être capable de bien dire mes mots, a-t-il expliqué au site NHL.com, à propos de son enthousiasme face à sa venue improvisée au Bell MTS Place. J’essayais de leur dire que l’aréna est proche de chez moi et que j’allais m’y rendre le plus rapidement possible.»

«C’est définitivement quelque chose que je ne croyais pas voir survenir, puisque ma carrière de joueur a pris une tangente descendante dans les 10 dernières années. Néanmoins, ce fut une expérience très excitante», a-t-il enchaîné.

Pas la première fois

Selon ses dires, McHale fait partie d’un groupe de cinq gardiens locaux pouvant servir de bouée de sauvetage si jamais une équipe de la LNH participant à un match dans la ville de Winnipeg est prise au dépourvu.

D’ailleurs, l’entraîneur de 6 pi et 7 po n’en était pas à sa première mission du genre, car le 16 février, il a été substitut chez l’Avalanche du Colorado durant une période de jeu. Le Québécois Jonathan Bernier avait quitté la glace prématurément afin de se soumettre au protocole des commotions cérébrales, mais le Manitobain était resté sur le banc.

«Cette fois-là, c’était différent, puisqu’on m’a appelé assez tard dans la rencontre. Je n’avais donc pu vivre tout le processus d’avant-partie», a-t-il affirmé.

Aussi, McHale a été en mesure d’apprécier davantage le mandat de mercredi, même s’il est demeuré à l’écart du banc des visiteurs au cours du match. Il a regardé celui-ci près du tunnel menant au vestiaire des Capitals.

«Entendre les hymnes nationaux au niveau de la glace, ce n’est pas la même chose que sur la galerie de presse!, a-t-il blagué. Mais le plus important, c’est que chaque gars ici s’est bien comporté avec moi et m’a rendu à l’aise. Le fait d’être une bonne personne constitue un élément de marque chez chaque hockeyeur. Ce club a connu beaucoup de succès la saison dernière et de recevoir un tel accueil procure de bonnes sensations.»