Gloutonnerie des pétrolières : une enquête ne réglera rien

Prix de l’essence

Ce que l’on peut être des super cons de luxe, nous les Canadiens. On est un des plus gros producteurs de pétrole au monde comme pays, mais l’extraction, le raffinage et le détail appartiennent en quasi-totalité à des étrangers. Ça fait que ces grosses pétrolières étrangères (Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total, BP Amoco, Chevron Texaco, etc.) viennent forer ici notre pétrole, nous le revendent à un prix excessif et rapatrient le magot à l’étranger afin de le distribuer à leurs actionnaires. Plus colonisés que ça, c’est impossible à trouver. Même les pays en voie de développement ne sont pas aussi asservis.

Et, en plus, comme si ce n’était pas assez, ces pétrolières milliardaires sont totalement intégrées verticalement, c’est-à-dire qu’elles vont de l’extraction, à la production, au raffinage et à la distribution au détail. C’est donc dire qu’elles peuvent à leur guise jouer avec les marges et les prix à tous les niveaux par le biais de prix de transfert ou de prix de cession interne. Elles peuvent aussi transférer comme bon leur semble leurs gros profits dans plusieurs pays où elles ont établi des filiales souvent logées dans d’aimables paradis fiscaux. Enfin, elles financent abondamment les partis politiques.

La gloutonnerie des pétrolières

Il faut applaudir le chroniqueur du Journal de Montréal Michel Girard qui écrit souvent sur le sujet afin de dénoncer ce vol « institutionnalisé », comme son texte intitulé : « La gloutonnerie des pétrolières » (20 octobre 2018). Monsieur Girard, vous me faites penser à moi et à d’autres qui écrivons régulièrement sur les méfaits du monopole privé pétrolier, sur le revenu disponible des Canadiens et des Québécois. Que voulez-vous monsieur Girard, on s’attaque à des conglomérats privés nettement plus gros, plus riches et plus puissants que nos gouvernements souvent complaisants qui sont plus braves à laminer nos programmes sociaux et à s’en prendre aux conditions des syndicats de travailleurs ordinaires. Le cas précis des pétrolières (en plus des banques, des pharmaceutiques, des papetières, etc.) montre bien que la démocratie et les libertés individuelles partout en Occident sont un pur mythe. Malgré tout, plein de nos concitoyens continuent à se targuer qu’ils vivent dans un pays libre.

« Hausse scandaleuse du prix de l’essence » et « L’essence à la pompe. Les pétrolières abusent » sont deux autres chroniques rédigées par monsieur Girard les 7 septembre et 12 janvier 2017. Je vous préviens monsieur Girard : ça fait longtemps que vous décriez l’industrie pétrolière et vous allez continuer ainsi pendant longtemps à moins de poser des gestes courageux que d’autres pays ont posés afin de tuer dans l’œuf cette friponnerie.

Au moins, vous n’êtes pas seul à dénoncer

Même le puissant CAA-Québec s’en est pris régulièrement à ces imposteurs : « La majorité des hausses du prix de l’essence le vendredi (drôle de hasard que les hausses surviennent souvent le vendredi!), à Montréal, ne trouvent pas d’explication logique, selon le CAA-Québec » et « Les pétrolières abusent les automobilistes, accuse CAA-Québec » (Le Devoir, 8 mars 2016 et 5 février 2015).

Desjardins critique pour la forme

Ah ben, encore une hausse critiquée cette fois par Desjardins qui se prétend un organisme vert : « Bond de 10 cents le litre à Montréal. Une hausse “injustifiée” selon Desjardins » (La Presse, 6 janvier 2012).

Comme le dit le poète, Desjardins est mal placée pour faire la morale aux pétrolières, elle qui est un gros investisseur « vert » dans cette industrie polluante des sables bitumineux d’Alberta et d’ailleurs : « Desjardins se défend d’être “pro-pétrole”. Elle a notamment investi 6.5 milliards $ dans les énergies fossiles » et aussi « Financement des pipelines. La coopérative (Desjardins) a octroyé un prêt de 145 millions pour le projet Trans Mountain avant d’annoncer un moratoire » (Le Journal de Montréal, 27 mars 2018 et Le Devoir, 8 juillet 2017).

Une autre enquête publique?

Dans une de ses chroniques du Journal de Montréal, Michel Girard réclame ce qui suit : « Une enquête publique sur l’essence, ça urge » (24 octobre 2018). Ben voyons donc, une énième enquête publique ou une autre commission gouvernementale ne réglera rien et les pétrolières feront comme si de rien n’était. Elles continueront à taxer les consommateurs : « L’essence crève des budgets » et « Le prix de l’essence siphonne les portefeuilles » (Le Journal de Montréal, 2 mai 2018 et La Presse, 12 avril 2011). Le patronat et ses sbires universitaires s’en prennent toujours à l’État pour ses impôts et taxes trop élevés, mais jamais aux mastodontes privés qui nous taxent continuellement comme les banques, les pharmaceutiques, le transport aérien Air Canada, le trio Telus, Rogers et Bell, etc. Pour le privé, ils rétorquent que c’est le prix juste fixé par les lois naturelles du marché même s’il n’y a pas de concurrence véritable.

Pas plus tard qu’au mois de mai 2018, l’excellent député du Bloc québécois, l’économiste Gabriel Ste-Marie, avait demandé la même chose : « Enquête sur le prix de l’essence demandée à Ottawa » (Le Journal de Montréal, 3 mai 2018). Idem en 2017, mais cette fois ce fut l’ancien chef Gilles Duceppe : « Le Bloc veut une enquête sur le prix de l’essence. Duceppe souhaite que le Bureau de la concurrence se penche sur la question » (Le Journal de Montréal, 19 août 2017). Même Stephen Harper, l’ex-premier ministre conservateur du Canada avait ajouté son grain de sel afin de se faire voir hypocritement en défenseur des consommateurs floués : « Flambée des prix de l’essence. L’industrie du pétrole devant un comité parlementaire (ce qui n’a rien changé) » (La Presse, 12 mai 2011). Ces enquêtes, ces commissions et ces comités sont une mascarade comme l’a été au Québec la commission parlementaire mise sur pied par le Parti libéral de Philippe Couillard afin d’enquêter sur l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux au cours de laquelle, en chœur, les banques, les comptables et les avocats avaient juré qu’ils n’y étaient pour rien. Bien au contraire, ils avaient prétendu combattre lesdits paradis fiscaux. Très drôle et toujours les premiers pour rire du monde.

La solution : créer Pétro-Québec

Je le répète : la seule solution pour stopper l’arnaque des pétrolières est de créer une société à propriété collective qui se chargera de l’importation du pétrole brut et raffiné en mettant en concurrence tous les pays producteurs au lieu de se faire dicter le pays et la source d’approvisionnement (soit des compagnies affiliées) par les Ultramar, Shell, Esso et Pétro. La distribution au détail serait laissée au privé, mais encadrée par la Régie de l’énergie au niveau des marges autorisées aux pétrolières qui dominent le marché. Ainsi, on briserait le cartel pétrolier dans une partie importante de sa mainmise sur le prix du pétrole brut et raffiné. Cette initiative facile à implanter avec le moindrement de courage politique ferait baisser drastiquement les prix de l’essence à la pompe et remettrait de l’argent dans les poches des Québécois, objectif visé par le nouveau gouvernement de la CAQ. Mais, par intérêt, nos gouvernements ne s’attaquent jamais aux gros profiteurs du privé. Plus facile et plus lâche de s’attaquer à nos services publics et à taxer davantage le monde ordinaire par des taxes à la consommation, par la privatisation et par la tarification de nos biens et services publics.