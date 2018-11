Il n’y a rien à craindre, dit le ministre Garneau

OTTAWA | Les voyageurs ne doivent pas avoir peur de voler à bord des avions Boeing 737 Max d’Air Canada, de WestJet ou de Sunwing malgré l’accident d’un appareil du même type en Indonésie, qui a fait 189 morts, affirme le ministre des Transports, Marc Garneau.

Le Canada est le troisième pays où l’on compte le plus de ces nouveaux avions en service après la Chine et les États-Unis. Air Canada en exploite 18, WestJet, 8 et Sunwing, 4.

« On ne sait pas encore si c’est quelque chose [un problème technique] qui est juste dans un avion ou qui est généralisé, mais je peux assurer les voyageurs que s’il y avait quelque chose qui pouvait présenter un risque, on agirait absolument de façon immédiate parce que la sécurité des passagers est notre priorité », a déclaré M. Garneau au Journal en marge d’un congrès aéronautique.

Pilotes en furie

Mardi, le président du syndicat des pilotes du transporteur américain Southwest, Jon Weaks, a dit au Wall Street Journal « être en rogne » que Boeing n’ait pas avisé les compagnies aériennes du risque posé par un système de contrôle en vol du 737 Max. Ce dispositif est au centre des soupçons quant à la cause de la tragédie indonésienne.

La semaine dernière, Boeing a publié un bulletin demandant aux pilotes de faire preuve de vigilance à l’égard du système de contrôle en vol. Celui-ci vise à éviter que l’avion ne décroche vers le haut, mais dans le cas de l’accident en Indonésie, il aurait plutôt tiré l’appareil vers le bas. Or, les manuels de vol du 737 Max ne mentionnent même pas l’existence du dispositif.

WestJet a indiqué que ses pilotes ont reçu une « formation » sur les nouvelles directives de Boeing. Chez Air Canada, « nous comptons envoyer à nos équipages un rappel concernant ces procédures », a écrit au Journal une porte-parole, Isabelle Arthur.

Le ministre Garneau ne croit pas que Transports Canada se devait d’informer les voyageurs des problèmes du 737 Max. « C’est quelque chose qui est quand même très, très technique », a-t-il relevé.