Je garde ma bedaine ou pas?

Rien de plus beau ni de plus appétissant qu’une femme bien en chair !

Amenez-en, des mannequins voluptueuses, on en veut plus, il n’y en a pas assez !

Mais d’un autre côté, les médecins nous disent que l’obésité est le problème numéro un de santé publique en Occident, et qu’il faut lutter bec et ongles contre cette terrible épidémie.

On ne peut pas à la fois célébrer l’obésité et la combattre !

Tout comme on ne peut pas dire à quelqu’un : « T’es drôle quand t’es saoul, tu devrais boire plus souvent », puis participer à un téléthon pour les Maisons Jean Lapointe !

Plus on célèbre les « rondeurs », plus les « ronds » vont se sentir bien et moins ils vont avoir le goût de maigrir.