La programmation ultra festive de Noël dans le Parc vous mettra dans le «mood» des Fêtes

Encore une fois cette année, le festival le plus attendu du mois de décembre dévoile une programmation ultra festive.

Le festival Noël dans le Parc, qui se déroulera du 1er au 25 décembre promet une foule d’activités féériques et des spectacles gratuits pour tout le monde qui se dérouleront sur 3 sites extérieurs à travers Montréal (Place Émilie-Gamelin, parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, parc Lahaie).

Parmi les 120 artistes qui performeront, on retrouve quelques gros noms de la musique locale dont Mara Tremblay, Damien Robitaille, Les Hôtesses d’Hilaire, Qualité Motel, Paupière, Keith Kouna et plusieurs autres.

On promet aussi la présence de nombreux artistes de l’heure. Ces spectacles «surprises» seront annoncés durant le mois de décembre.

Pour tout savoir, suivez Noël dans le Parc.

