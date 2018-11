L’AJLNH ne remplit pas son devoir

Ce n’est pas une bonne semaine pour les victimes de commotions cérébrales dans la Ligue nationale de hockey.

Lundi, 146 anciens joueurs ont appris qu’ils recevront une bien mince compensation s’ils acceptent l’entente de principe intervenue dans la cause qui les opposait à la ligue.

Mardi, un arbitre a réduit de 20 à 14 matchs la suspension qui avait été imposée à Tom Wilson, des Capitals de Washington, pour avoir frappé Oskar Sundqvist à la tête lors d’un match préparatoire.

Non sans raison, Gary Bettman subit des critiques pour ses prises de position dans le dossier des commotions. Le commissaire de la LNH s’entête à dire qu’il n’y a pas de lien entre les coups à la tête et la présence d’encéphalopathie traumatique chronique relevée sur les cerveaux d’anciens joueurs décédés.

Défendre l’indéfendable

Mais que fait l’Association des joueurs ?

En interjetant appel au nom de Wilson, un récidiviste notoire qui en était à sa quatrième offense du genre en 105 matchs, l’association a défendu l’agresseur et laissé tomber sa victime.

Oskar Sundqvist, des Blues de Saint Louis, a eu plus de chance que Marc Savard lorsque Wilson lui a appliqué une mise en échec semblable à celle que Matt Cooke avait servie à Savard.

Sundqvist a été blessé moins sérieusement que l’ancien joueur de centre des Bruins. Mais il est fragilisé.

Il risque de ressentir des conséquences plus tard dans sa vie.

Le plaidoyer de Brunet

L’Association des joueurs existe pour défendre les droits légitimes de ses membres. Elle n’a pas à se porter à la défense des joueurs qui sont sanctionnés pour avoir contrevenu à des règles de sécurité dans le feu de l’action.

Benoît Brunet avait fait ce plaidoyer lorsqu’il évoluait avec le Canadien. J’avais eu une conversation musclée sur le sujet avec Bob Goodenow, le directeur général de l’Association des joueurs de l’époque. Alors que le volume de sa voix montait d’un décibel à la seconde, il m’avait enfoncé un doigt dans la poitrine.

Le monsieur n’avait pas apprécié les propos de Brunet et mes questions.

C’était il y a 20 ans ou même plus, et rien n’a vraiment changé à ce chapitre.

Pourquoi l’Association des joueurs n’a-t-elle pas payé les frais juridiques de ses anciens membres dans leur poursuite contre la ligue ?

À l’annonce du règlement à l’amiable survenu au début de la semaine, son actuel directeur général, Donald Fehr, s’est dit heureux pour les deux parties que le dossier en arrive à cette conclusion.

« J’espère que les gens reprendront leur vie et que l’on pourra discuter de ces enjeux avec la ligue sans avoir à gérer les impacts du litige », a-t-il dit.

Si les matamores ont disparu

Il faut admettre que la LNH a fait certains progrès ces dernières années. Sa sensibilisation à la dangerosité des coups à la tête a mené à la disparition des matamores. Les bagarres ont diminué considérablement.

Le comité de sécurité des joueurs, dirigé par George Parros, doit continuer à infliger des sentences exemplaires. Elle a le devoir de protéger ses membres victimes de coups salauds et violents.

Chaque saison, des personnes faisant partie du comité de sécurité des joueurs de la ligue éduquent les joueurs avec des vidéos sur les coups dangereux. Mais il revient aussi aux joueurs d’en parler entre eux.

À l’annonce du règlement à l’amiable survenu au début de la semaine, l’ancien dur à cuire Daniel Carcillo a exprimé le souhait que les anciens joueurs impliqués dans la poursuite rejettent l’entente. Il souhaite que Wayne Gretzky utilise sa notoriété pour venir en aide aux joueurs qui lui ont servi de gardes du corps durant sa carrière.

Carcillo estime que le manque d’appui de joueurs renommés a mené au résultat annoncé lundi. Il a raison, en ce qui concerne Gretzky, il lui faudrait abandonner son rôle d’ambassadeur avec la Ligue nationale et son poste de vice-président avec les Oilers d’Edmonton.

Mario Lemieux est copropriétaire des Penguins de Pittsburgh. Luc Robitaille occupe le siège de président des Kings de Los Angeles. Steve Yzerman était jusqu’en septembre directeur général du Lightning de Tampa Bay.

La loi du plus fort prévaut presque toujours.

KHL : pas d’expansion en Amérique

La Ligue continentale de Russie (KHL) pourrait-elle étendre ses tentacules en Amérique ?

J’ai posé la question à l’ancien grand défenseur Vyacheslav Fetisov, personnage très actif de la communauté sportive de Russie, à l’occasion de la soirée d’intronisation des nouveaux membres du Panthéon du hockey, lundi soir, à Toronto.

Sa réponse a été sans équivoque.

« Non », a-t-il dit. On a déjà de grandes distances à parcourir dans notre pays », a-t-il expliqué.

« Il faut entre 8 et 11 heures pour se déplacer en avion entre certaines villes. Je ne vois pas comment il nous serait possible d’aller encore plus loin. »

Par contre, il n’est pas impossible que des matchs de la KHL soient présentés sur le continent nord-américain dans un avenir rapproché.

Mon collègue Réjean Tremblay a évoqué cette possibilité dans la cadre de sa série de reportages en Russie parue dans nos pages, en octobre.

Une rencontre pourrait avoir lieu au Centre Vidéotron, à Québec. Ce serait l’occasion pour la KHL de tâter l’intérêt des amateurs québécois pour son produit.

Il pourrait y avoir d’autres villes comme Hartford, Kansas City et Milwaukee.

Brodeur émotif

Je n’ai jamais vu Martin Brodeur aussi émotif que lors de son discours d’intronisation au Temple de la renommée. Il a eu le motton du début à la fin.

Il était au bord des larmes lorsqu’il a raconté que son regretté frère Claude l’avait sommé de retourner avec son équipe bantam à l’âge de 14 ans.

Martin St-Louis avait aussi des trémolos dans la voix quand il a parlé de sa mère décédée.

« Cet honneur est pour toi », lui a-t-il dit à la fin de son allocution.

De beaux moments.