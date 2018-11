La machine offensive du Drakkar reprend l’action

BAIE-COMEAU | Après une longue escale dans l’ouest de la province, le Drakkar de Baie-Comeau retrouve ses partisans et accueillera la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi soir, sur la glace du Centre Henry-Leonard.

Avec 99 buts marqués depuis le début de la campagne, le plus haut total dans le circuit Courteau, l’attaque du Drakkar fonctionne à plein régime, tout comme son jeu de puissance (taux de réussite de 26,2 %), qui occupe le 4e rang dans la LHJMQ.

Avec quatre athlètes, Ivan Chekhovich, Nathan Légaré, Gabriel Fortier et Xavier Bouchard, impliqués dans la récente Série Canada/Russie, la troupe baie-comoise aura besoin d’un bel effort collectif à domicile.

Joueur par excellence de l’équipe russe lors du match de mardi, Ivan Chekhovich (fiche de 19-18-37) amorcera la rencontre au premier rang des marqueurs et forme, avec ses coéquipiers Nathan Légaré (14-19-33) et Gabriel Fortier (8-19-27), le trio le plus productif de la ligue avec 97 points.