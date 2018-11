«Les Belles-Soeurs» bientôt sur Broadway?

Classique du théâtre québécois, mais aussi populaire spectacle musical, la pièce «Les Belles-Soeurs» de Michel Tremblay pourrait bien aboutir sur Broadway.

Les gens de la compagnie Belles on Broadway and Beyond ont amorcé des discussions avec des producteurs, des gestionnaires et des artisans de la célèbre avenue de New York afin d'y présenter «Belles Soeurs The Musical», apprend-on dans un communiqué.

Un investissement du Fonds Capital Culture Québec de 450 000 $ sera déposé dans les comptes des titulaires de l'adaptation des «Belles-Soeurs», les producteurs Allan Sandler et Andy Nulman, afin de bonifier l'équipe de création et d'améliorer la mise en marché du spectacle.

«Dans la foulée du succès des comédies musicales "intimes" telles que ¨Come from Away¨et ¨The Band's Visit¨, qui ont remporté des prix Tony, et dans le contexte social actuel, la présentation des ¨Belles-Sœurs¨tombe à point», a commencé Andy Nulman.

Soutenue par 12 femmes fortes et une histoire qui transcende les générations, l'oeuvre «Les Belles-Soeurs» a maintenant 50 ans. La version musicale mise en scène par René Richard Cyr – dont les principales vedettes sont Kathleen Fortin, Éveline Gélinas et Sonia Vachon – est présentée jusqu'au 25 novembre au Capitole de Québec. L'équipe prendra ensuite la route en direction de Sherbrooke.