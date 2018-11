Les bons conseils de Duncan Keith

DRUMMONDVILLE | Il y a des conseils plus utiles que d’autres et, quand ils viennent d’un «deux fois gagnant» du trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH, disons qu’ils ont plus de poids. Parlez-en à l’arrière des Voltigeurs de Drummondville, Nicolas Beaudin!

«Je suis allé le voir, je me suis présenté et je lui ai dit que je l’admirais beaucoup, a raconté Beaudin lors d’un entretien avec Le Journal durant la Série Canada/Russie qui a pris fin jeudi soir à Drummondville (voir autre texte). Il m’a dit de continuer à jouer mon style, que parfois on s’attardait trop sur les X et les O et que, puisque je suis bon avec la rondelle, de m’assurer que je l’aie le plus souvent possible. Quand ça vient de lui, disons que ça reste entre les deux oreilles.»