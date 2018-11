Les écuries d’Augias

Combien de reculs depuis un mois et demi ? D’abord, au sujet de la laïcité; ensuite, de l’immigration (dont l’inconscience fait que nous perdons notre raison d’exister). Pas un mot encore au sujet de l’anglicisation galopante qui inquiète pourtant Régis Labeaume dans la capitale.

Vous arrivez à la 19e minute de la 3e période, monsieur Legault – à la veille du commencement des travaux de l’Assemblée –, si vous ne comptez pas un but, la désillusion va s’installer !

Récemment, la Ville de Montréal annonçait qu’elle mettra bientôt fin – à compter de lundi prochain – au mépris du drapeau du Québec... qui retrouvera sa place prééminente. Merci à mes compatriotes et à la Société Saint-Jean-Baptiste qui ont mené et gagné ce combat en mettant la Ville au pied du mur ! Mais pourquoi notre premier ministre n’avait-il pas souligné cette anicroche pendant sa récente visite à la mairesse Plante ? Il aurait pu.

Pourquoi n’insiste-t-il pas déjà pour bannir la dénigrante expression « province » pour parler de l’État national du Québec ? Ça laisserait le terme « province » dans la bouche des seuls fédéralistes pour qui le Québec n’est pas une nation. M. Legault n’a rien dit non plus contre la manie de clamer la fausseté du « Montréal territoire mohawk non cédé »...