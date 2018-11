Renouveau chez les Dufour-Lapointe

On voit habituellement triple quand on parle des sœurs Dufour-Lapointe, mais jeudi, il n’y avait que Justine et Chloé puisque Maxime a pris sa retraite pour se lancer dans un nouveau défi.

« On a changé pas mal le plan de match, l’été a été très différent, a expliqué Chloé. On n’a pas skié pendant six mois et on avait hâte de retourner sur les skis en août. Cet été m’a ressourcée. »