Mark Giordano ne s’essouffle pas

Dans une ligue où la jeunesse prime, les joueurs de 35 ans et plus qui parviennent à tirer leur épingle du jeu régulièrement se font de plus en plus rares.

Les Flames ont la chance de miser sur l’un d’entre eux.

À la ligne bleue, le vétéran Mark Giordano leur amène stabilité et productivité. En 18 matchs [avant celui de jeudi] depuis le début de la saison, le capitaine des Flames a déjà récolté 16 points, dont 14 passes.

Quatre d’entre eux – un but et trois passes – ont été récoltés le même soir, il y a deux semaines, lors d’une visite de l’Avalanche.

« Ma récolte de points est toujours venue par vague », avait-il indiqué après la rencontre.

Lorsque l’on jette un coup d’œil à sa feuille de route depuis le début de la campagne, il dit vrai. Cette soirée productive a clôturé une séquence de quatre rencontres au cours desquels il avait ajouté huit points à sa fiche.

La gâchette facile

Malgré tout, s’il continue ainsi, il pourrait s’approcher de la meilleure campagne de sa carrière. En 2015-2016, il avait inscrit 21 buts, dont neuf en supériorité numérique, et totalisé 56 points.

Au cours de cette saison, il avait effectué 212 tirs au but. Cette fois, en poursuivant au même rythme que les 57 tirs qu’il a décochés en 18 rencontres, il approchera les 260 tirs au but à la fin de la saison. Pour offrir un ordre de grandeur, ils ne sont que 17 arrières, depuis l’an 2000 à avoir atteint ce plateau.

Encore une fois, son travail en supériorité numérique sert grandement sa cause. Vingt-trois fois déjà, il a mis le gardien adverse à l’épreuve, alors que son équipe a joué avec l’avantage d’un homme. Chez les défenseurs de la LNH, il vient en tête de liste.

« En jouant au sein de la première unité, j’essaie de diriger plus de tirs au filet, a-t-il déclaré. En fait, j’ai toujours essayé de tirer beaucoup, mais on dirait que j’ai plus d’occasions cette saison. J’ai peut-être plus de temps en zone offensive. »

Bien que ces tirs à répétition ne lui aient pas encore permis de toucher la cible à cinq contre quatre, ils offrent à ses coéquipiers nombre d’occasions de marquer. D’ailleurs, Giordano a participé à cinq des 11 buts de l’attaque massive des Flames.

De plus, il arrive souvent qu’une équipe regrette d’avoir accordé un long contrat à un joueur dans la trentaine. Dans le cas de Giordano, les Flames n’ont pas encore ce problème. À sa troisième année d’un pacte de six ans, l’arrière est le joueur le plus utilisé de l’équipe. Ses 24 minutes 48 secondes de temps de jeu par match en moyenne sont trois de plus que T.J. Brodie.