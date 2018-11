Mikaël Kingsbury prêt et motivé

Le Québécois Mikaël Kingsbury a tout gagné dans son sport : d’innombrables épreuves de la Coupe du monde, les Championnats du monde et les Jeux olympiques. Cependant, ça ne veut pas dire qu’il amorcera la prochaine saison de ski acrobatique moins motivé, au contraire.

En effet, le «King des bosses» impose sa loi depuis plusieurs années déjà. Et il ne compte pas faire les choses différemment cette saison.

«Ça va vraiment bien, a souligné Kingsbury, jeudi, lors de l’émission "Les Partants", sur les ondes de la chaîne TVA Sports. J’ai célébré ma saison en masse. Et quand tu fais ça, on dirait que ça te prend du temps à revenir à l’entraînement. Moi, ç’a été le contraire. Juste de prendre un peu de repos, j’étais tellement motivé à revenir, j’avais hâte. J’ai des nouveaux objectifs et défis devant moi avec un nouvel entraîneur. Je suis encore plus motivé de mettre en forme.»

«C’est vraiment le "fun", gagner, a continué le Québécois. Le "feeling" est le même depuis que je suis tout petit. J’adore gagner et performer sous la pression. Aux Jeux olympiques, avec la toute pression et les attentes, d’avoir vécu ça, j’apprécie un peu plus mon sport, car il y a moins de pression. Je n’aurai jamais autant de pression que j’ai déjà eue.»

«Ce sont ces moments que j’aime et c’est pour ça que je suis motivé. Je suis en amour avec mon sport.»

Kingsbury amorcera la défense de son titre de la Coupe du monde à Ruka, en Finlande, au début décembre.