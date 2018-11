Roy nie les rumeurs

Flatté par le fait que son nom aurait recommencé à circuler dans les corridors des amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey, Patrick Roy n’a cependant pas mis de temps à éteindre la flammèche qui a jailli mercredi soir.

« Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus. Pour moi, ce ne sont que des rumeurs et je n’ai eu aucun appel. De deux, je suis très heureux où je suis présentement et j’ai du plaisir à travailler avec notre équipe et notre organisation. Je peux commenter ce que je veux, mais sincèrement, je n’ai rien à dire là-dessus. Je n’ai eu de discussions avec personne », a répondu l’ancien pilote et vice-président aux opérations hockey de l’Avalanche du Colorado.