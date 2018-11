[PHOTOS] Voici les filles du calendrier Dreamteam SUMMUM 2019

Les Éditions Genex ont lancé jeudi le traditionnel calendrier Dreamteam SUMMUM 2019.

Cette année, le calendrier met en lumière les idoles féminines des hommes. Le lancement a eu lieu au cabaret Lady Mary-Ann.

«On retrouve des femmes transformées en icônes qui ont marqué l'imaginaire des hommes, telles que Marilyn Monroe, Pamela Anderson et Mitsou. On ne se le cachera pas, le défi a été de taille. Mais le résultat ne vous laissera pas de glace», explique le directeur des Éditions Genex, Benoit St-Pierre.

Les stars Demi Moore, Monica Bellucci, Britney Spears et Jennifer Lopez sont également personnifiées par les participantes de cette année. Les 12 jeunes femmes sélectionnées pour cette édition sont toutes âgées de 21 à 33 ans.

«C'est cette unicité qui fait notre charme et qui fait en sorte que nous sommes le calendrier le plus connu, le plus vu et le plus vendu au Québec depuis presque 20 ans maintenant », a ajouté la rédactrice en chef du magazine, Nathacha Gilbert.

L'an prochain marquera la 20e année d'existence du Dreamteam. Le calendrier Dreamteam SUMMUM est en vente en trois formats dans tous les dépanneurs de la province ou au www.boutiquesummum.com.

Voici les filles présentes au lancement

Janvier (Isabelle Surprenant)

Photo Simon Clark

Février (Amay Derose)

Photo Simon Clark

Mars (Alyssa Fortin Dumont)

Photo Simon Clark

Mai (Anne Mae Moisan)

Photo Simon Clark

Juin (Karine Mailhot)

Photo Simon Clark

Juillet (Sarah Couture)

Photo Simon Clark

Août (Vicky Beaulieu)

Photo Simon Clark

Septembre (Vania Connelly)

Photo Simon Clark

Octobre (Jesseka Dublineau)

Photo Simon Clark

Novembre (Alexesandra A. A.)

Photo Simon Clark

Décembre (Marie Hélène Simard)