Profitez d’un apéro détente avec ces 4 cocktails

En collaboration avec

Quoi de mieux qu’un après-midi détente à la maison pendant le temps des Fêtes?

Préparez du feu dans la cheminée, sortez jeté et coussins, puis installez-vous confortablement avec famille et amis.

Accompagnez le tout de l’un de ces 4 cocktails des Fêtes et détendez-vous pour cet apéro confo!

1. Petit pétillant

Cette version du nouveau classique est légèrement modifiée pour inclure un cidre effervescent local. Son goût d’orange amère souligne doucement ce temps de l’année si festif.

LE SPRITZ D’ICI:

Ingrédients

45 ml (1 ½ oz) de liqueur amère (type Aperol)

135 ml (4 ½ oz) de cidre mousseux

Rondelles d’orange

Glaçons

Préparation

Dans un verre à vin contenant quelques glaçons, verser la liqueur amère. Allonger de cidre effervescent. Remuer à l’aide d’une cuillère à mélange. Garnir de rondelles d’orange.

2. Chaud devant!

Servi chaud, ce cocktail réchauffera le cœur et les mains de vos invités. Sa petite touche citronnée et ses arômes de cannelle sont parfaits pour conclure une journée partagée en bonne compagnie!

GIN CITRON:

Ingrédients

45 ml (1 1/2 oz) de dry gin

60 ml (2 oz) d’eau bouillante

23 ml (3/4 oz) de jus de citron

15 ml (1 c. à soupe) de sucre

1 quartier de citron

2 bâtons de cannelle

Préparation

Dans un verre toddy, verser le dry gin, l’eau bouillante et le jus de citron. Ajouter le sucre. Remuer à l’aide d’une cuillère à mélange. Garnir d’un quartier de citron et de 2 bâtons de cannelle.

3. Couleur tendance

Juste assez festif pour terminer l’après-midi, ce cocktail rafraîchit avec ses soupçons de menthe et d’agrumes. Remplacez les glaçons par des boules de melon miel givrées pour une touche encore plus fruitée.

VERT NOËL:

Ingrédients

30 ml (1 oz) de rhum blanc

30 ml (1 oz) de liqueur de melon

120 ml (4 oz) de soda à la lime

15 ml (1/2 oz) de jus de citron ou de lime

3 glaçons

6 feuilles de menthe fraîche

1 zeste de lime

Préparation

Dans un verre highball, combiner le rhum, les feuilles de menthe et le zeste de lime. Écraser grossièrement à l’aide d’une cuillère ou d’un pilon. Ajouter les glaçons, le jus de citron et le soda. Verser doucement la liqueur de melon afin d’obtenir un cocktail étagé. Garnir d’une feuille de menthe.

4. «Le cocktail du Québec»

Sirop d’érable, cassis et thym: voilà des arômes qui accompagnement à merveille les longues conversations près du feu de foyer. Sa légère effervescence et sa touche acidulée plairont à tous.

LE QUÉBEC ROYAL:

Ingrédients

15 ml (½ oz) de vodka

15 ml (½ oz) de liqueur de cassis

105 ml (3 ½ oz) de cidre mousseux de la pastille « Fruité et doux »

15 ml (½ oz) de sirop d’érable

8 ml (1/4 oz) de jus de citron

1 branche de thym

1 quartier de citron

Glaçons

Préparation

Dans un verre à vin contenant quelques glaçons, combiner tous les ingrédients à l’exception du thym et de la tranche de citron. Remuer à l’aide d’une cuillère à mélange. Garnir d’une branche de thym et d’un quartier de citron

La période des Fêtes est encore plus amusante quand on prend le temps d’en profiter avec ceux qu’on aime. Rassemblez donc famille et amis à la maison en fin d’après-midi.

Pour encore plus d’apéros détente réussis, consultez les suggestions de la SAQ.